Torino, salgono sul tetto di un edificio abbandonato per scattare dei selfie: 9 minorenni salvati dalla polizia

E' successo in Largo Lancia

Hanno rischiato la vita per scattare dei selfie da condividere sui social. Nove ragazzini torinesi, tutti tra i 14 e 16 anni, sono saliti sul tetto di un edificio abbandonato in Largo Lancia mettendo a repentaglio la loro incolumità.

UN GIOCO CHE POTEVA FINIRE MALE.

Nonostante l’area fosse completamente recintata, i ragazzini sono riusciti a entrare attraverso un’apertura nella cancellata di via Lancia. Al quinto piano dell’edificio gli agenti hanno intercettato i primi ragazzi e non senza difficoltà hanno raggiunto gli altri. Sotto il peso di uno dei poliziotti, infatti, il tetto stava per cedere.

Il timore degli agenti era che i giovani, una volta notata la presenza della polizia, potessero correre o concentrarsi in un’unica area rischiando di sfondare il tetto oppure che potessero nella calca precipitare giù.

Alla fine li hanno portati in salvi per poi affidarli ai rispettivi familiari.