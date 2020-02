Torino, salsa allo yogurt in contenitori per la vernice: denunciato il titolare di un kebab

La scoperta degli agenti di polizia municipale in un esercizio di via Nicola Fabrizi

Conservava la salsa allo yogurt che utilizzava per condire panini con kebab e altri ingredienti all’interno di due contenitori da dieci litri che, precedentemente, contenevano della vernice.

Lo hanno scoperto gli agenti del IV Comando San Donato/Campidoglio/Parella della polizia municipale di Torino nel corso di un controllo presso un esercizio specializzato nella produzione e vendita di pizza e kebab in via Nicola Fabrizi.

I contenitori non erano destinati a uso alimentare e per questo motivo sono stati sequestrati. Il titolare dell’esercizio, un 32enne di nazionalità egiziana, è stato denunciato per aver impiegato nella preparazione degli alimenti delle sostanze in cattivo stato di conservazione.