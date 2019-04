Il leader della Lega ha fatto scalo nel capoluogo piemontese in vista delle elezioni

Matteo Salvini ha fatto scalo a Torino in vista delle Regionali. Con il candidato di centrodestra Alberto Cirio ha tenuto, questa sera, un comizio in piazza Carlo Alberto, non risparmiando stoccate al ‘rivale’ Chiamparino.

Di seguito il video integrale dell’intervento del leader della Lega: