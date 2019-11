Torino-Savona, crolla una parte di viadotto sull’A6 a causa del maltempo

Caos sulla A6 Torino-Savona, all’altezza di Altare direzione Torino: un tratto di viadotto è crollato a causa del maltempo. Vigili del fuoco, polizia e 118 si sono subito messi al lavoro per cercare eventuali auto coinvolte ma, per fortuna, le ricerche hanno dato esito negativo. A provocare il crollo sarebbe stata la frana di un tratto di montagna provocato dalle forti piogge, che si è portata via una trentina di metri del viadotto. Il tratto appartiene all’autostrada A6, gestita dal Gruppo Gavio.

FALCIATI I PILASTRI DEL VIADOTTO

Il governatore della Liguria Giovanni Toti, ha confermato che “dai primi sopralluoghi” sarebbe emerso che “a far crollare il viadotto è stata una grandissima frana che si è staccata dal monte che fiancheggia il viadotto partendo molte centinaia di metri più in alto”. La frana – ha commentato il presidente della regione – si è portata via 30 metri di campata di una carreggiata e si è fermata sotto i piloni dell’altra”.

LE TESTIMONIANZE SHOCK

Alcuni testimoni che hanno assistito al crollo, hanno pensato ad un’altra tragedia simile a quella del ponte Morandi a Genova. “Abbiamo sentito un botto – hanno spiegato -, abbiamo visto che il ponte dell’autostrada non c’era più. Ovviamente abbiamo pensato subito a un nuovo ponte Morandi”. E alcuni automobilisti, in coda davanti alla voragine che si è spalancata sull’autostrada: “Attenzione che qua viene giù tutto”. “Ci sono auto coinvolte?”, chiede un automobilista. “Sono andato fin là e non ho visto nessuno”, risponde un altro in un video che sta circolando sui social.