Torino-Savona, il ponte Mollere sarà abbattuto e ricostruito in acciaio e calcestruzzo armato

Conto alla rovescia per le operazioni di abbattimento e ricostruzione del Ponte Mollere Sud, uno dei viadotti dell’autostrada Torino-Savona (A6, o “Verdemare”), che attraversa i comuni di Ceva, Sale Langhe e Priero in territorio piemontese. Dopo essere stato smontato e portato via, il cavalcavia sarà ricostruito in acciaio e calcestruzzo armato, materiali più leggeri di quelli con cui venivano realizzati in passato i viadotti.

LAVORI AL VIA GIA’ IN OTTOBRE

L’incarico per il cantiere verrà assegnato entro fine mese. E i lavori potrebbero partire già in autunno. L’intervento rientra nell’ambito del piano di messa in sicurezza e potenziamento dell’autostrada Torino-Savona, acquistata nel novembre 2012 dalla Sias del gruppo Gavio, che l’ha rilevata da Atlantia. Negli anni passati, sulla A6 sono stati già demoliti e ricostruiti due viadotti.

LA NOTA DEI 5 STELLE

Sempre a proposito della Torino-Savona in una nota il Movimento 5 stelle della Liguria si è detto preoccupato per le “condizioni disastrose” in cui verserebbero “i piloni della A6 in val Bormida, tra Altare e Ferrania”. Nella stessa nota i pentastellati hanno ricordato che “il consigliere regionale M5s Andrea Melis aveva già depositato, nel 2016, un’interrogazione discussa a inizio 2017 con la quale aveva lanciato l’allarme sul preoccupante stato di deterioramento del cemento di alcuni piloni del ponte bormidese”.

IL TEMA ARRIVA ALLA CAMERA

In questi giorni il M5s ha rilanciato il tema anche alla Camera dei Deputati con un’interrogazione di Fabiana Dadone sui piloni dell’A6 e su altri due viadotti in Piemonte che versano in condizioni critiche. “Ma anche altre infrastrutture, sempre lungo la A6, destano preoccupazioni e dimostrano come la Liguria abbia bisogno di un’importante piano di manutenzione che veda la collaborazione di Regione e Governo”.