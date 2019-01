Torino, scappa col passeggino carico di refurtiva: giovane ladro in manette

Sfonda a calci la porta di una comunità in via Ascoli, a Torino, e ruba tutto ciò che può. In un passeggino per bambini ha messo un aspirapolvere, un televisore, un ventilatore, un frullatore, una bilancia e perfino uno skateboard per poi darsi alla fuga dopo aver lanciato quattro biciclette in strada.

Quando gli agenti della Squadra volante lo hanno intercettato in via Livorno, lui, un 22enne nigeriano con precedente, li ha minacciati con una mazzetta. E’ stato arrestato per furto aggravato in abitazione e denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.