Torino, scattano i controlli al suk: identificate più di 40 persone

Non si ferma la lotta all’abusivismo commerciale. Nei giorni scorsi, l’azione delle forze dell’ordine si è concentrata sul mercato del libero scambio di Torino con un’operazione che ha visto in campo la polizia municipale e gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, con i colleghi del reparto prevenzione crimine, che hanno presidiato l’area di Canale Molassi e San Pietro in Vincoli.

Sono stati controllati 31 furgoni e identificate più di 40 persone, molte delle quali extracomunitarie e con precedenti. Sette dei veicoli ispezionati sono risultati sottoposti a provvedimento di fermo fiscale; inoltre sono state elevate diverse sanzioni per violazioni al codice della strada

I venditori irregolari, sottoposti a controllo, sono stati allontanati dall’area del mercato.

Il servizio di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale proseguirà nei prossimi giorni, con controlli costanti e sempre più stringenti finalizzati a garantire l’osservanza delle norme che regolano le vendite occasionali su area pubblica.