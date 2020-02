Torino scende in piazza contro l’antisemitismo e la violenza

Appuntamento questa sera in piazza Palazzo di Città. Tra i presenti anche Comunità Ebraica, Anpi, ex Deportati, Avvocati, Valdesi, Sardine e Centro studi Regis

In piazza contro l’antisemitismo e la violenza. Alla manifestazione, voluta e promossa dal Comune di Torino, hanno dato la loro adesione anche la Comunità Ebraica del capoluogo piemontese, l’Ordine degli Avvocati, la Chiesa Valdese, il Centro studi Sereno Regis, l’Associazione nazionale Ex Deportati, il movimento delle Sardine e la sezione di Torino dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi). L’appuntamento è per stasera, alle ore 18, in piazza Palazzo di Città.

UN’IDEA DEI GRUPPI CONSILIARI

La manifestazione è scaturita da un’iniziativa collettiva in Comune, che ha avuto come regista la sindaca Chiara Appendino e tutti i gruppi presenti tra i banchi della Sala Rossa. E’ stata organizzata, è stato fatto notare, per condannare i recenti e gravi episodi di antisemitismo avvenuti all’ombra della Mole e ribadire i valori dell’Antifascismo che “sono nel cuore della comunità torinese”

L’INIZIATIVA ISTITUZIONALE

L’iniziativa istituzionale, ha ribadito l’ente comunale, nasce dunque come “atto di testimonianza e di reazione civile” contro “la barbarie del razzismo e dell’antisemitismo, per riaffermare il forte impegno di questa Città contro ogni forma di prevaricazione e di violenza”.

IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Il programma della manifestazione prevede diversi interventi dal palco: parleranno Dario Disegni (presidente della Comunità Ebraica di Torino), Mattia Terracina (alunno della Scuola Ebraica di Torino), Maria Bigliani (vittima di episodio antisemita), Piergiorgio Betti (partigiano ANPI Torino), Marcello Segre (vittima di episodio antisemita), Susanna Maruffi (ANED, Associazione nazionale Ex Deportati).