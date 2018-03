Torino, schianto in via Orbetello: 25enne rumeno in gravi condizioni

Grave incidente questo pomeriggio in via Orbetello, angolo via Fea, a Torino. Un’Alfa Romeo 147, che percorreva la strada verso via via Chiesa della Salute si è scontrata con una BMW 120 che percorreva via Fea in direzione corso Grosseto.

Ormai priva di controllo, ha poi urtato anche due autovetture in sosta nei pressi dell’intersezione. Il conducente della Bmw, un 25enne rumeno, è stato portato al pronto soccorso al San Giovanni Bosco, dov’è stato portato in prognosi riservata.

Sull’incrocio è presente segnaletica di “stop” per i veicoli che percorrono la via Orbetello. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro giudiziario. I rilievi sono stati effettuati dalla Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile.