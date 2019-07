Torino, schianto mortale in corso Galileo Ferraris: deceduto pensionato di 82 anni

L'anziano era al volante di una "500" vecchio modello: si è scontrato con un'altra vettura forse a causa di una precedenza non data

Tragedia, questa mattina, poco dopo le ore 10, in corso Galileo Ferraris a Torino. Un pensionato di 82 anni ha perso la vita dopo che la sua “500” vecchio modello si è scontrata con una Kia Sportage. L’anziano, al volante della sua Fiat, stava percorrendo il corso in direzione esterno città quando è andato ad impattare contro il Suv che percorreva via Vespucci (da est verso ovest).

PRECEDENZA NON MANCATA

Sembrerebbe, ma si tratta ancora di un’ipotesi tutta da accertare, che il conducente della Kia abbia omesso di dare la precedenza alla Fiat 500 provocando così il drammatico incidente stradale: l’uomo si è comunque fermato per prestare soccorso.

L’82ENNE E’ DECEDUTO SUL POSTO

L’82enne è deceduto sul posto mentre il figlio 49enne che viaggiava con lui, è stato trasportato, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Cto di Torino. Sul posto, per i rilievi di rito, gli agenti della squadra Infortunistica del reparto Radiomobile della polizia municipale di Torino.