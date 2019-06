Torino schiera 50 nuovi vigili: «Al servizio della comunità»

Schiena dritta, sguardo fiero e tanta voglia di mettersi in gioco per le strade della città. Si presentano così i 98 nuovi agenti della polizia municipale del Piemonte, protagonisti della cerimonia di fine corso che si è svolta, nella mattinata di ieri, ai piedi di Palazzo Civico.

Sulle note dell’inno d’Italia, i nuovi “civich” hanno ricevuto gli auguri della prima cittadina Chiara Appendino e del neo assessore alla Sicurezza Fabrizio Ricca (Lega), che si è fatto portavoce della volontà della Regione di istituire un’accademia permanente per la polizia locale, “bilancio permettendo”.

«Fino a ieri vi chiamavo allievi – ha esordito il comandate del corpo della Municipale, Emiliano Bezzon -, da oggi siete agenti a tutti gli effetti e spero che possiate portare con voi questa emozione anche negli anni a venire». Dei 98 nuovi agenti entrati ufficialmente in servizio, 50 andranno a rafforzare l’organico di Torino, mentre i restanti 48 si distribuiranno nei comuni di Asti, Verbania, Trecate, Novi Ligure e Alba.

«Cinquanta agenti in più non sono tantissimi – ha commentato ancora il comandante Bezzon -, ma sono comunque una bella iniezione. Per i prossimi sette mesi saranno al comando di via Bologna e faranno addestramento in strada. Da dicembre, verranno poi destinati ai comandi territoriali. La sera di San Giovanni, 28 di loro saranno in servizio per la città».

Così, dopo un corso della durata di 3 mesi, iniziato lo scorso aprile presso la scuola regionale di formazione “Roberto Bussi”, i nuovi vigili sono pronti per cimentarsi con il lavoro in strada. «È una scelta coraggiosa – ha commentato Appendino -. Come Città vi consegniamo i giardini, le vie, le piazze, le scuole e tutti i cittadini, dai più piccoli agli anziani. A voi affidiamo un ruolo di grande responsabilità nel costruire una comunità coesa e sicura. Vi ringrazio perché oggi decidere di servire la cosa pubblica è una scelta coraggiosa. I cittadini si aspettano tanto e io sono certa che il vostro coraggio sarà premiato».

Sono tante e molto diverse tra loro, le strade che hanno portato i neovigili a fare domanda per accedere al concorso, ma tutte accomunate dalla medesima passione per la divisa e da un radicato senso di comunità. Molti di loro vengono da ambiti lavorativi lontani dal mondo delle forze dell’ordine e non manca chi ha intrapreso la carriera nella Municipale spinto dalla necessita di trovare un lavoro, prima che dal desiderio di realizzare un sogno nel cassetto. Tra le fila dei vigili anche tre donne in dolce attesa. «Appena sarò tornata in forze entrerò in servizio – spiega Greta Sartore, 25 anni e all’ottavo mese di gravidanza -. Portare la divisa è, per me, una grande responsabilità».