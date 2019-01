Torino, scontri durante il flash mob contro Burger King: uno studente fermato [LE FOTO]

Doveva essere un flash mob, ma poi la protesta è sfociata in scontri con le forze dell’ordine. Tensioni, oggi, a Torino durante l’iniziativa degli studenti del movimento ‘Noi restiamo’, che si oppongono all’apertura di Burger King nella palazzina Aldo Moro dell’Università degli Studi di Torino.

In un primo momento gli agenti hanno respinto i manifestanti che cercavano di entrare nel fast food, poi, quando i ragazzi – in tutto un centinaio – si sono diretti in via Verdi per parlare con il rettore Gianmaria Ajani, sono venuti in contatto con la polizia che ha sbarrato loro la strada. In seguito ai disordini, uno studente è stato fermato dalla Digos.