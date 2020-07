E’ stato trasportato in codice rosso al Cto di Torino per un grave trauma cranico. Si tratta di un giovane di 19 anni che, in moto con una ragazza, ieri sera alle 21.30 circa in piazza Massaua, si è ritrovato coinvolto in un violento incidente con un’auto. Ora è ricoverato in prognosi riservata mentre la ragazza non ha riportato condizioni gravi. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire.

