Grave incidente stradale, questa mattina, in via Filadelfia angolo via Gorizia, a Torino. Dopo uno scontro con una Opel, un italiano di 63 anni, che si trovava in sella a un Piaggio X9, è stato sbalzato dal mezzo e urtato da una Fiat Punto.

Il motociclista è stato soccorso e trasportato al Cto dov’è ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale.