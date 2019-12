E’ successo alle 9 tra via Rossini e via Santa Giulia

Attimi di paura si sono vissuti, questa mattina, in centro a Torino, quando un camioncino, in retromarcia, ha urtato un bus della linea 18. E’ successo intorno alle 9, tra via Rossini e via Santa Giulia.

L’impatto ha causato il ferimento lieve di quattro passeggeri, poi trasportati all’ospedale Gradenigo, la rottura di cinque finestrini.