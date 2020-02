Torino, scontro frontale in corso Galileo Ferraris: due feriti, uno grave [FOTO]

Grave incidente nella serata di oggi a Torino, in corso Galileo Ferraris: una Nissan Qashqai ed una Fiat 600, in direzione centro città, sono state protagoniste di uno scontro frontale, per cause ancora da accertare.

A bordo dei veicoli solo i rispettivi conducenti, entrambi feriti: uno è in codice verde al Mauriziano mentre l’altro, 27enne italiano, è più grave ed in codice rosso al Pronto Soccorso del Cto. La Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino, che sta rilevando l’incidente, è alla ricerca di testimoni.