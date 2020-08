Torino, violento scontro tra due auto: due ragazzi in ospedale [LE FOTO]

Un terribile incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 7, in corso Potenza, all’incrocio con via Pianezza. Due auto, una Lancia Ypsilon proveniente da via Pianezza e una Fiat 500 del servizio di car-sharing Enjoy proveniente da corso Potenza, si sono scontrate. L’urto è stato tale da catapultare un ragazzo fuori dal veicolo.

Due i feriti: uno è stato trasportato in codice rosso all’ospedale, un altro ha riportato ferite meno gravi ed è stato condotto in ospedale in codice giallo. Entrambi viaggiavano a bordo della Ypsilon. Illeso il conducente della 500, un giovane.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti: il semaforo T-Red permetterà di fare chiarezza.

