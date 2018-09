Torino, scontro tra moto e autobus nella notte: morto centauro [LE FOTO]

Tragico incidente stradale nella notte a Torino. Intorno all’1:25, una moto è finita contro un autobus all’incrocio tra via Bologna e corso Novara e per il centauro, un italiano di 43 anni, non c’è stato nulla da fare.

L’uomo, in sella a una Yamaha, stava percorrendo via Bologna in direzione strada Settimo quando, giunto all’incrocio con corso Novara (il semaforo era funzionante e acceso), si è scontrato con un bus Gtt della linea urbana 2, fuori servizio, che procedeva in direzione Centro e stava svoltando a sinistra nella carreggiata centrale del corso per rientrare in deposito.

Sul luogo dell’incidente gli agenti della squadra infortunistica della polizia municipale che sono alla ricerca di testimoni (tel. 01101126510).