Torino, scontro tra un’auto e un’ambulanza in corso Lecce: tre feriti [LE FOTO]

L'impatto è stato violento, ma nessuno dei feriti è in gravi condizioni. Traffico in tilt

Tanta paura, questa mattina, intorno alle 12:30, in corso Lecce per uno scontro tra un’auto e un’ambulanza. Il bilancio è di tre feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni. Una tragedia evitata, visto che entrambi veicoli hanno riportato danni molto seri. Sul posto i medici del 118, i carabinieri e la polizia municipale, che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Corso Lecce in direzione di corso Regina Margherita è stato temporaneamente chiuso con pesanti ripercussioni sulla circolazione veicolare.