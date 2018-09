Torino, scoperta cantina adibita a deposito della droga: due arresti [LE FOTO]

Nigeriano pagava un parente per nascondere diversi chili di marijuana e cocaina in un locale di via Pinerolo

Una cantina trasformata in deposito della droga è stata scoperta a Torino dagli agenti del commissariato Barriera Milano in uno stabile in via Pinerolo. Sequestrati oltre 5,45 chili di marijuana, una ventina di ovuli contenenti cocaina, un barattolo con all’interno ‘polvere bianca’ e più di un chilo di sostanza da taglio. Recuperato anche un passaporto scaduto.

DUE ARRESTI.

Gli agenti hanno scoperto la cantina seguendo i movimenti di un nigeriano di 43 anni che, nel tentativo di eludere il controllo, si era liberato di alcuni involucri, smarrendo anche un mazzo di chiavi.

Dopo aver provato a inserirle in alcuni portoni degli stabili nelle traverse di corso Vercelli, i poliziotti hanno trovato la serratura giusta. Durante la perquisizione, è arrivato anche il proprietario della cantina che ha provato subito a nascondere qualcosa.

L’uomo, parente del nigeriano, riceveva un compenso in denaro per conservare la droga. Entrambi gli stranieri sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanza stupefacente in concorso. Inoltre, il 43enne, pluripregiudicato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato anche per il reato di resistenza.