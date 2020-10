Torino, scoperta centrale dello spaccio: arrestato 38enne [FOTO e VIDEO]

Un uomo di 38 anni, residente in un appartamento delle Vallette, è stato arrestato dai carabinieri per possesso di droga e di una pistola rubata.

Sono stati i condomini a far scattare l’operazione, segnalando la faccenda al 112, stanchi del continuo andirivieni di persone. Sequestrate dodici buste contenenti in totale 1 kg di marijuana e buste con 500 grammi di cocaina. Nel corso di una successiva perquisizione della casa è stata trovata in casa una pistola calibro 7,65 che, da successivi accertamenti, è risultata essere stata rubata nel 2016. Sarà inviata ai Ris per verificare se sia stata utilizzata per compiere reati.