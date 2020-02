Torino, scoperta cucina da incubo in via Rossini: denuncia e multa da 27mila euro [LE FOTO]

Riscontrate anche altre violazioni. Nel corso dei controlli la polizia ha posto sotto sequestro anche un bar-pizzeria in via Cesare Balbo

Nell’ambito dell’attività di contrasto alla ‘malamovida’ nel quartiere Vanchiglia di Torino, nei giorni scorsi la polizia ha sottoposto a sequestro un bar-pizzeria in via Cesare Balbo. Gli agenti della divisione Pas hanno riscontrato alcune violazioni amministrative per le quali il titolare, un uomo del Bangladesh di 40 anni, è stato sanzionato.

Gli agenti hanno poi accertato che l’esercente non era in possesso del documento per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, perché mai redatto. A ciò si aggiunga che lo scorso novembre, il Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione aveva sospeso parte dell’attività del locale fino all’eliminazione delle carenze riscontrate. Per la mancanza del DVR il titolare era stato anche denunciato dagli agenti della divisione Pas.

Incurante dei provvedimenti, il titolare ha continuato a svolgere attività di somministrazione dei cibi, cosa che, però, non è sfuggita ai poliziotti che hanno sequestrato il locale e denunciato il proprietario in stato di libertà.

Stesso proprietario, altro locale in via Rossini, ancora violazioni. Infatti, nel corso di un controllo operato la scorsa settimana, congiuntamente dalla divisione Pas e dal Commissariato Centro, era emerso che in un congelatore a pozzetto c’erano alimenti di vario genere, alcuni non identificabili, tutti mal conservati.

Gli alimenti erano stati sequestrati e il titolare denunciato per la cattiva conservazione del cibo. Il proprietario è stato anche denunciato per la mancanza del documento per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e per l’installazione di un sistema di videosorveglianza senza le autorizzazioni previste. Per le violazioni amministrative riscontrate in questo esercizio sono state emesse oltre 27.000 euro di sanzioni.