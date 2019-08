Torino, scoperta in via Brandizzo la casa che riforniva di droga le aree di spaccio della città: 3 arresti

Blitz degli agenti della squadra Mobile di Torino in un appartamento di via Brandizzo, nel quartiere Barriera Milano, dove alcuni stranieri vendevano droga all’ingrosso: con ogni probabilità, rifornivano le principali aree di spaccio della città.

Quando ieri sera sono entrati nell’alloggio, hanno ricevuto un’accoglienza tutt’altro che pacifica: due senegalesi, infatti, hanno aggredito i poliziotti con calci e pugni per consentire a un loro connazionale minorenne di disfarsi della droga presente nell’abitazione.

Il ragazzo si è subito diretto verso il bagno, ma è stato fermato in tempo dagli agenti che hanno sequestrato oltre 140 dosi di cocaina e crack (per un totale di più di 120 grammi) e più di 150 grammi di sostanza da taglio, tutti il materiale necessario al confezionamento delle dosi e 5mila euro in contanti. Nell’alloggio c’era anche un’altra persona, un gabonese di 21 anni che non ha opposto resistenza.

I tre maggiorenni sono stati arrestati, mentre il minore denunciato. I poliziotti aggrediti hanno subito lesioni guaribili in 7 giorni.