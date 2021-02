Scoperta un’officina abusiva in via Reiss Romoli, a Torino. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini, ieri pomeriggio gli agenti del comando Sezione 5 della polizia municipale (Madonna di Campagna, Lucento, Vallette) hanno effettuato un sopralluogo, accertando l’effettiva presenza di un’attività di autoriparazione abusiva, non iscritta nel Registro delle Imprese.

Al titolare, di nazionalità marocchina, è stata comminata una sanzione di 5mila euro e le attrezzature presenti nell’officina, tra cui due sollevatori a martinetto, due banconi da lavoro, una cassettiera e numerosi attrezzi e chiavi necessari per lo svolgimento dell’attività, sono state sequestrate.

Inoltre gli agenti hanno accertato la presenza di un’attività di raccolta di rifiuti, di oli miscelati e batterie esausti, svolta in assenza delle previste autorizzazioni. Pertanto il gestore dell’attività è stato anche denunciato.