Blitz in via Schiapparelli: multa da 5mila a un peruviano

La polizia municipale di Torino ha scoperto e chiuso un’autofficina abusiva in via Schiapparelli. Per il titolare, di nazionalità peruviana, è scattata una multa di 5mila euro. L’uomo è stato anche denunciato per la gestione illegale di rifiuti pericolosi.