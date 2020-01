Torino, scoperti ad armeggiare tra le auto in sosta: in 3 dietro le sbarre

Un passante ha avvisato la polizia: in manette tre algerini, irregolari sul territorio nazionale

E' successo venerdì sera in via San Quintino

Sono circa le 20:30 di venerdì sera, quando gli agenti del commissariato Centro, dopo aver ricevuto segnalazione da parte di un passante, si portano in via San Quintino, a Torino. Tre uomini sono stati visti aggirarsi tra le auto in sosta.

Giunti sul posto, individuano i ladri, tutti algerini di 32, 25 e 21 anni, mentre armeggiano nei pressi di una macchina parcheggiata. Alla vista della volante, tentano immediatamente la fuga, ma senza successo.

Scattano le perquisizioni. Il 21enne viene trovato in possesso di una forbice e di una lama, nascosti in tasca, mentre all’interno di un borsono i poliziotti recuperano diversi indumenti sportivi, un paio di scarpe, un power bank e documenti vari, di proprietà degli intestatari del veicoli.

Effettuati ulteriori controlli, gli agenti scoprono che i tre algerini sono irregolari sul territorio nazionale e che il più giovane è già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso nel settembre dello scorso anno. Alla luce dei fatti sono arrestati per furto aggravato e gli effetti personali trafugati, restituiti ai legittimi proprietari.