Torino, scoperto laboratorio di marijuana: sequestrati 58 chili di droga [FOTO E VIDEO]

Maxi sequestro di marijuana a Torino. Nell’ambito dei controlli anti-droga disposti dal questore Messina, gli agenti del commissariato Madonna di Campagna hanno scoperto un vero e proprio laboratorio per la produzione e il confezionamento della marijuana in un seminterrato di via Borgaro 88.

IL FATTO.

Una stanza era adibita a essiccatoio delle piante, un’altra era in procinto di essere trasformata in un vivaio, con ventole di aspirazione dell’aria, termostati, lampade alogene, pannelli riflettenti, deumidificatori e sacchi di terriccio e 153 piantine in vasetti. Nel terzo locale vi erano tutti gli attrezzi per il confezionamento della droga: bilancia di precisione, forbici, spaghi, cellophane, scatoloni contenenti le piante essiccate e in fase di compattazione, nonché materiale per la costruzione della serra e un ampio divano e qualche vivanda che consentisse ai malviventi anche la permanenza notturna per una costante vigilanza della “preziosa” coltivazione.

IL VIDEO DELL’OPERAZIONE:

La droga era stata coltivata in due appezzamenti di terreno ricavati nella boscaglia, situata a pochi chilometri di distanza dal “laboratorio”, nella campagna tra Borgaro e Mappano: lì sono state sequestrate più di 150 piante.

LA CASCINA CABIANCA.

A pochi metri di distanza dal campo di marijuana, è stato individuato il casolare, denominato Cascina Cabianca, dove venivano ammassate le piante appena raccolte. Nel fabbricato, in stato di abbandono, le piante, ormai pronte per essere lavorate, venivano ripulite e distribuite a terra per una prima fase di essiccazione. In seguito, venivano trasferite nei locali del seminterrato e appese su numerosi fili. Una volta raggiunta la necessaria asciugatura, venivano raccolte in scatole di cartone, compattate e confezionate in grosse balle di cellophane, di 500 grammi ciascuna, pronte per la vendita.

DUE ARRESTI.

L’operazione ha portato all’arresto di due persone, un cittadino albanese, B.E., di 38 anni e un italiano, D.I., di 45 anni.

Nel laboratorio sono stati sequestrati anche una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, due proiettili, un giubbotto anti proiettile e altre munizioni.

Nel complesso sono stati sequestrati 58 chilogrammi di droga e 303 piante di marijuana (153 piantine in vasetti pronte per essere interrate per una nuova produzione e 150 estirpate dal terreno di coltivazione).