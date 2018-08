Torino, scoperto outlet del falso in un b&b abusivo: in due nei guai [VIDEO]

Una dimora ottocentesca in perfetto stile “barocco”, con mobili, quadri e tendaggi che riportano all’epoca sabauda. Così si presentava un “b&b” a due passi dal centro di Torino, pubblicizzato sui più importanti siti del settore alberghiero, con un’unica anomalia: tutto abusivo.

Parte da qui l’indagine della guardia di Finanza di Torino che, una volta accertata l’abusività della struttura, ha scoperto che era anche diventata la base per la fornitura di borse e scarpe di noti marchi di lusso, spacciate per originali dai due gestori dell’albergo, ma palesemente false.

I brand offerti e rivenduti nella “dimora storica” erano infatti di altissimo livello: dagli orologi Rolex alle scarpe Chanel sino alle borse di Hermès e Louis Vuitton per le quali si dovevano sborsare, in ogni caso, migliaia di euro per il loro acquisto. Dietro la vendita del materiale c’era l’ormai solito racconto “degli articoli originali provenienti da Dubai che per questioni doganali, non meglio specificate, venivano importati in Italia a prezzi dimezzati”: tutto rigorosamente falso ovviamente.

Grazie a questa “storiella”, raccontata dai due uomini coinvolti nell’indagine, era per loro possibile rivendere, fino a 5.000 euro, borse acquistate a 50 euro l’una. Durante le perquisizioni all’interno della struttura abusiva, nel corso delle quali sono stati sequestrati decine di articoli, imballi e packaging falsi, i baschi verdi del gruppo Torino, che hanno richiesto l’intervento della polizia locale per gli aspetti di competenza, hanno anche individuato uno studio medico abusivo attrezzato per l’attività di massofisioterapista, ma abilmente camuffato da centro ayurvedico.

I responsabili, due cinquantenni torinesi, sono stati denunciati per truffa, frode in commercio, ricettazione, contraffazione marchi e per esercizio abusivo della professione sanitaria, mentre le stanze adibite a studio medico, dapprima sequestrate, una volta smantellate delle attrezzature presenti e dopo il pagamento delle relative sanzioni, sono state restituite. Sono ora in corso, da parte dei finanzieri, gli accertamenti di carattere fiscale per ricostruire l’intero volume d’affari dell’attività abusiva.

IL VIDEO: