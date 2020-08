Torino, scritte contro la Lega: il Comune le fa rimuovere. Appendino: “Gesto vigliacco”

Erano apparse in via Lanusei e in via Martiniana, nei quartieri di Santa Rita e San Paolo

Sono state rimosse le scritte ingiuriose contro la Lega apparse in via Lanusei e in via Martiniana, nei quartieri di Santa Rita e San Paolo di Torino.

“L’offesa rivolta all’avversario politico è un gesto vigliacco e insopportabile – commenta la sindaca Chiara Appendino – che fomenta odio verso chi la pensa in modo diverso, considerato alla stregua di un nemico e non riconosciuto come interlocutore all’interno della comunità”.

“E’ una condanna ferma quella che ribadiamo contro gli autori di queste scritte e tutti coloro che, con i loro atti intolleranti, violano le regole del vivere civile”, conclude.