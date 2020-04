Torino, segnala furto di camper tramite app YouPol: polizia interviene e arresta 34enne

L'uomo, cittadino della Repubblica Dominicana, era già stato denunciato nel pomeriggio per lo stesso reato

Ha visto un uomo armeggiare nei pressi di un camper a Torino e non ha perso altro tempo, scattando una foto e segnalando il reato sull’app YouPol. In pochi minuti è intervenuta la Polizia, che ha inseguito il malvivente e lo ha arrestato per tentato furto.

IL FATTO

E’ accaduto intorno all’una di notte. L’uomo, cittadino della Repubblica Dominicana, stava tentando di forzare l’ingresso del veicolo. Alla vista degli agenti, però, ha lasciato tutto e si è dato alla fuga, durata poco: il delinquente viene fermato e arrestato presso via Madama Cristina. Con precedenti specifici di Polizia, l’uomo era già stato denunciato nel pomeriggio per lo stesso reato.