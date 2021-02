Torino. Segue anziano per due anni per estorcergli denaro, denunciato

L'uomo, romeno, si faceva trovare nei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima per chiedergli ogni volta soldi per mangiare e dormire

Gli agenti del Commissariato, in servizio nella giornata di martedì nel quartiere Cit Turin, hanno denunciato un 20enne romeno su segnalazione di un anziano, vittima di continui tentativi di estorsione.

LA STORIA

L’anziano si è rivolto ai poliziotti proprio in un momento di difficoltà con lo straniero, col quale stava discutendo animatamente. L’uomo, che versa in una condizione di difficoltà psicologica ed è seguito da un amministratore di sostegno, ha raccontato agli agenti di aver conosciuto circa due anni fa il 20enne, al quale in un circostanza aveva elargito la somma di 10 € come elemosina. Il giovane, da quel momento, aveva iniziato a seguire l’uomo nei luoghi da lui abitualmente frequentati, come il bar, la farmacia, le poste, dicendogli di essere un senza tetto e di avere assoluta necessità di denaro per mangiare e dormire.

DENUNCIATO PER TENTATA ESTORSIONE

Le pretese di denaro sono aumentate sempre di più nell’arco dei mesi. Alle iniziali elargizioni di 10/20 € ne sono seguite di ben più consistenti, arrivando a cifre di 150 € per volta. Il giovane si giustificava ogni volta dicendo che il denaro gli serviva per ritornare a casa, in Ungheria, ma di fatto la cosa non si è mai verificata. Le richieste di soldi si sono fatte, nel tempo, sempre più insistenti come accaduto nella circostanza che ha portato all’intervento degli agenti del commissariato. Nel complesso, il totale della somma estorta alla vittima ammonta a circa 1000 €: il 20enne è stato denunciato per tentata estorsione.