Torino sempre più “piccola” e straniera: «L’integrazione rimane ancora difficile»

Se Torino diventa sempre più “piccola” almeno in termini di popolazione autoctona, registrando un «considerevole calo» di 6.060 abitanti italiani a fronte di 879.004 residenti censiti a fine 2018, gli stranieri sono tornati a aumentare con 331 presenze in più rispetto all’anno precedente. All’ombra della Mole Antonelliana, infatti, vivono 133.137 cittadini provenienti da 162 nazioni diverse, 221.842 sul territorio della Città Metropolitana con 1.439 presenze in più sul 2017. Questa l’istantanea scattata dall’Osservatorio interistituzionale sugli stranieri in provincia di Torino, che ha concentrato l’attenzione sulle problematiche di integrazione, evidenziando come gli stranieri continuino a essere «penalizzati o discriminati per provenienza, appartenenza religiosa, accesso ai servizi e beni fondamentali del welfare, come la casa e l’istruzione». Nel confronto con il 2017, lo Sportello stranieri del Comune di Torino ha registrato un aumento di accessi di persone in possesso di una protezione, ma in cerca di accoglienza, formazione e lavoro. Segno del permanere in «condizioni di fragilità», nonostante l’ottenimento della protezione.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++