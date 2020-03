Torino senza mercati: «La città è spettrale, speriamo li riaprano»

Nel primo giorno della storia della città senza mercati, non fosse per il freddo e il cielo grigio, corso Cincinnato farebbe pensare a un pomeriggio d’estate. Poche automobili posteggiate al posto delle bancarelle, quasi niente di straordinario al colpo d’occhio. Ma è il silenzio a rivelare che quella piazza, d’abitudine così viva di merce e fatica, oggi è solo l’avamposto di un contenimento che si fa sempre più stretto. «Non si vede passare nessuno, per questo sembra tutto spettrale, ma davanti ai supermercati ci sono code anche abbastanza lunghe» confida un civich, mentre snocciola consigli a due anziani che passeggiano senza alcuna protezione sul viso. Arrivano a passo lento dal gabbiotto dei bagni pubblici, quelli che di solito sono utilizzati dagli ambulanti. “I mercati di Torino, l’anima della città”, dice lo slogan del Comune dal muro colorato. E da Lucento a Santa Rita, passando per corso Racconigi e corso Svizzera fino a Porta Palazzo, quell’anima pare abbia perso la propria voce.

