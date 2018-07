Torino: sequestrata officina sconosciuta al fisco: denunciati i due proprietari [VIDEO]

A scoprire l’attività estesa su un’area abusiva di quasi 2000 metri quadrati nel quartiere Madonna di Campagna (più esattamente in strada Bramafame) e completamente sconosciuta al fisco è stata la guardia di Finanza di Torino che ha denunciato i due proprietari, un ex meccanico da qualche anno in pensione e il socio apparentemente privo di occupazione, per vari reati, da quelli di natura ambientali fino all’abuso edilizio, dalle violazioni per carenze delle norme a tutela dei lavoratori fino allo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Impianti per la verniciatura delle auto, carrozzeria, officina per le riparazioni, immobili per il ricovero delle vetture, insomma, una fiorente attività. L’area abusiva è stata circoscritta tramite riprese aeree effettuate da un elicottero dei Baschi Verdi del Gruppo Torino; sono stati così individuati i capannoni, situati alla periferia nord del capoluogo piemontese, nascosti e protetti da recinzioni che impedivano agli estranei di vedere all’interno. Solo i conoscenti dei meccanici, infatti, potevano, previa chiamata telefonica, accedere nelle officine per le riparazioni.

I finanzieri hanno riscontrato altre irregolarità: nessuna misura antinfortunistica era presente nei vari locali, né estintori né impianti di aerazione a norma o di recupero dei fumi o vapori, causando cosi’ la liberazione in atmosfera dei residui delle verniciature. Al termine dell’operazione tutta l’area e i macchinari industriali utilizzati per l’attività sono stati sequestrati e ora sono in corso approfondimenti fiscali per ricostruire l’intero volume d’affari dell’officina.

IL VIDEO DELL’OPERAZIONE: