Torino, sequestrata una tonnellata di generi alimentari (FOTO)

La merce ammassata in due locali senza alcun tipo di norma igienica

Sono state sanzionate con 5100 euro a testa, quattro donne di origine nigeriana che vendevano senza autorizzazione alcuna alimenti nei pressi di un’istituto bancario in Piazza della Repubblica a Torino.

Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno infatti fermato le donne che stazionavano con delle borse che contenevano diversi tipi di generi alimentari pronti alla vendita.

Successivamente, è stato scoperto anche il luogo dove le donne erano solite ammassare la merce prima della vendita. Si tratta di due magazzini all’interno di cortili di corso Regina Margherita. Nei due locali, è stata rinvenuta oltre una tonnellata di merce varia, per lo più di natura alimentare, in cattivo stato di conservazione. Sono stati trovati, infatti, pesci essiccati, farine alimentari non definibili, sacchetti di spezie, noci esotiche, olio di palma, creme senza marchio CE, verdure ma anche abbigliamento e oggetti vari. Il tutto conservato senza alcun tipo di accorgimento igienico.

Tutta la merce è stata sequestrata, anche dopo l’intervento del personale dell’ASL.