Torino, sequestrate 3.500 bottiglie di vetro in occasione dei due concerti di Vasco [LE FOTO]

Multe, sequestri e denunce da parte della polizia municipale in occasione del doppio concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Torino (1 e 2 giugno).

In particolare, gli agenti hanno elevato 15 sanzioni e denunciato 3 persone. Sequestrati 3.157 articoli, di cui 297 bottiglie di vetro, 569 gadget contraffatti e 2.291 prodotti venduti senza autorizzazione.

I CONTROLLI DELLA POLIZIA.

Circa 250 agenti sono stati impiegati per i due concerti di Vasco Rossi. Il bilancio dei controlli è di 19 persone denunciate (11 per contraffazione e ricettazione, 8 perché vendevano bottiglie in vetro). La polizia ha inoltre sequestrato quasi 3.500 bottiglie di vetro e 238 gadget contraffatti. Elevate anche 22 multe.