Cento chili di alimenti, tra cui pesce e carne congelati, sequestrati in quanto non conservati in maniera idonea. E’ il bilancio dell’attività della polizia municipale di Torino, che, ieri, ha effettuati una serie di controlli mirati alla tutela della salute pubblica.

In particolare, i vigili del reparto “VI-Barriera di Milano” hanno ispezionato un esercizio commerciale in via Martorelli, dove poi è scattato il sequestro. Il titolare, di nazionalità bengalese, è stato denunciato.