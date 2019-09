Torino, sequestrati 40 chili di pesce e crostacei mal conservati in corso Regina Margherita [LE FOTO]

Sequestrati 40 chili di crostacei, pesce e altri alimenti a Torino. E’ successo ieri, quando gli agenti della IV sezione della polizia municipale (San Donato) hanno fermato un’auto in via Duchessa Jolanda per un controllo di routine.

I vigili urbani hanno scoperto che trasportava preparazioni alimentari senza le dovute condizioni igienico sanitarie: il conducente, di nazionalità cinese, ha spiegato che era solito operare in questo modo, essendo il titolare di una gastronomia in corso Regina Margherita che rifornisce diversi bar e ristoranti in città.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un locale in regola con le autorizzazioni ma in cattive condizioni igieniche: i titolari sono stati denunciati e gli alimenti sequestrati. Inoltre è stata allertata l’Asl.