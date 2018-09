Controlli della polizia municipale per contrastare il fenomeno della ludopatia

Operazione della polizia municipale di Torino per contrastare il fenomeno della ludopatia. Gli agenti hanno sequestrato sei videopoker in un bar di via Sansovino, perché troppo vicini a scuole, banche e luoghi di culto (la legge vieta l’installazione di macchinette a meno di 500 metri da luoghi sensibili).

Al gestore dell’attività, di nazionalità marocchina, è stata comminata una sanzione di 12mila euro.