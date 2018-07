Torino, sequestrati 8 chili di hashish: due arresti

In manette un marocchino di 26 anni e una donna italiana di 33

Maxi sequestro di droga a Torino. Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno sequestrato 8 chili di hashish e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un marocchino di 26 anni, con precedenti a carico, e una donna italiana di 33 anni.

L’uomo è stato acciuffato nei giorni scorsi in via Bra, mentre entrava in un portone. Nel corso della perquisizione, sopra un armadietto del cortile, gli agenti hanno recuperato alcuni involucri contenenti cocaina.

Nella stessa mattinata, i poliziotti hanno individuato e poi fermato in via Monte Rosa anche la donna.

Per l’acquisto e le consegne della droga, l’arrestato si serviva, infatti, della complicità di una giovane donna proprietaria di una Fiat Punto di colore rosa.

Nell’appartamento, i poliziotti hanno trovato più di 8 chili di hashish, denaro contante per oltre 500 euro e appunti riconducibili all’attività di spaccio.