Gli oggetti posti in vendita non riportavano scritte circa l'uso di materiali e indicazioni utili per gli acquirenti

Sanzione per un negozio gestito da un cittadino cinese. Gli agenti della municipale del comando di Porta Palazzo hanno sequestrato 12427 orecchini, per un valore economico di 12.427 euro e 351 piercing per un valore economico di 351 euro (per un valore totale di 12778).

Il proprietario, invece, dovrà magare un verbale di 1032 euro. La motivazione riguarda il fatto che gli oggetti posti in vendita non riportavano scritte circa l’uso di materiali e indicazioni utili per gli acquirenti.