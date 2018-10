Torino, sequestrati più di tre chili e mezzo di hashish: 52enne dietro le sbarre

Il marocchino aveva nascosto la droga in un appartamento in corso Regina Margherita

Sequestrati più di tre chili e mezzo di hashish a Torino. E’ successo venerdì scorso, quando gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno fermato un marocchino di 52 anni in corso Regina Margherita.

Lo straniero, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato dagli agenti: addosso aveva 223 grammi di hashish suddivisi in vari frammenti, 38 involucri in cellophane termosaldati contenenti cocaina, un cutter, 3 telefoni e più di mille euro in contanti.

Gli investigatori hanno poi perquisito un appartamento al primo piano di uno stabile in corso Regina Margherita dove il cinquantaduenne aveva lasciato in custodia un borsone con all’interno panetti di hashish per un peso complessivo di tre chili e seicentocinquanta grammi. Gli agenti hanno accertato l’estraneità ai fatti del proprietario dell’alloggio.