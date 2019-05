Torino, sequestrati quasi 100 chili di prodotti mal conservati in un panificio di via Berthollet [LE FOTO]

Blitz in un panificio-pasticceria di via Berthollet, a Torino: sequestrati quasi cento chili di cibo mal conservato. E’ successo ieri mattina, in seguito ai controlli effettuati nel locale dagli agenti del commissariato Barriera Nizza, coadiuvati dai colleghi della polizia municipale del comando San Salvario, dall’Asl To 1 – S.I.A.N. e dall’Ispettorato del Lavoro di Torino.

Oltre alla sporcizia rilevata nel vano interrato del locale, usato come deposito e lavorazione degli alimenti dolciari e panificati, nei congelatori erano stipati numerosi alimenti privi di etichettatura e in cattivo stato di conservazione.

Molti prodotti erano riposti in buste di plastica non idonee alla loro conservazione, altri erano esposti alla polvere. Alla luce di ciò, gli agenti hanno sequestrato oltre 95 chili di prodotti alimentari, in particolare 66 chili di pasta per brioches. Per la cattiva conservazione del cibo il titolare del panificio, un uomo del Bangladesh di 37 anni, è stato denunciato.

Inoltre, l’Asl ha riscontrato numerose irregolarità in materia di sicurezza e ha disposto l’immediata sospensione d’uso dei locali interrati e della filiera di lavorazione.

Non solo, in seguito alle violazioni amministrative riscontrate, la polizia municipale ha sanzionato il titolare per oltre 10.000 euro. Infine, a causa delle delle carenze igieniche, l’Asl-S.I.A.N. ha intimato la chiusura immediata dell’attività, sanzionando il proprietario per 3.000 euro.