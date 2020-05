Torino, in serata riaprono bar e locali: “Controlli interforze nelle zone della movida”

Controlli interforze in serata nelle zone della movida per prevenire assembramenti e vigilare sulla riapertura al pubblico di bar, ristoranti e locali: li ha annunciati il prefetto di Torino, Claudio Palomba, che ha confermato il piano del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi in mattinata.

Sarà controllato con grande scrupolo, in particolare, il rispetto del divieto di vendita degli alcolici dopo le 19. “Ieri abbiamo ricevuto segnalazioni su alcuni piccoli negozi di alimentari che non avrebbero rispettato le norme”, ha ammesso Palomba.

Il prefetto ha anche dato indicazione sulle zone che saranno interessate dai controlli interforze: quelle classiche della movida torinese. In particolare, riflettori puntati sul Quadrilatero, su piazza Santa Giulia, San Salvario, i Murazzi e piazza Vittorio.