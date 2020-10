Torino. Serve clienti al tavolo dopo le 18, chiuso locale di via Varaita [FOTO]

Controlli nei quartieri San Salvario e Nizza Millefonti: per il locale multa di 400 euro e sospensione per 5 giorni

Un bar chiuso a Torino per il mancato rispetto delle norme anti-Covid imposte dal nuovo Dpcm.

I CONTROLLI

Nella serata di ieri, personale del Commissariato Barriera Nizza, con la collaborazione di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e di unità cinofile ha effettuato un controllo straordinario nei quartieri San Salvario e Nizza Millefonti.

CHIUSO BAR DI VIA VARAITA

Nel corso dell’attività, gli agenti hanno accertato che un bar di via Varaita non aveva interrotto la somministrazione di bevande e di alimenti al tavolo alle ore 18 come previsto dal DPCM. Infatti, circa mezz’ora dopo l’orario di chiusura, gli agenti hanno trovato un avventore che consumava una bevanda seduto al tavolo e un secondo cliente che non indossava la mascherina.

LA SANZIONE

Il locale, inoltre, era privo della cartellonistica che disciplina gli ingressi. Per le violazioni, il titolare dell’esercizio è stato sanzionato per 400 euro e contestualmente è scattata la chiusura dell’esercizio per 5 giorni.