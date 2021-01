Torino, serve clienti al tavolo nonostante le norme anti-Covid: chiuso locale di via Pollenzo

I carabinieri della Compagnia Mirafiori hanno chiuso, per 5 giorni, un ristorante etnico del quartiere Pozzo Strada per non aver rispettato le normative anti-Covid vigenti in Piemonte.

L’operazione è compresa nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nell’area Sud della Città. Il locale, situato in via Pollenzo, stava svolgendo regolare servizio con sette avventori seduti ai tavoli, nonostante le norme della zona arancione prevedono soltanto l’asporto o le consegne a domicilio. Il locale è stato sospeso per 5 giorni e il titolare e i clienti sono stati sanzionati amministrativamente.