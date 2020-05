Torino, sesso nei giardini Madre Teresa: identificati e denunciati gli amanti focosi

Identificata e denunciata la coppia che, ieri pomeriggio dopo le 14, è stata immortalata mentre faceva sesso per terra, nei giardini Madre Teresa di Torino. Grazie al video girato dai palazzoni di via Carmagnola, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno identificato due romeni di 38 e 37 anni, che stati denunciati per atti osceni un luogo pubblico, con l’aggravante di aver commesso il fatto in luoghi frequentati dai minori.

Nell’occasione, la polizia ha anche richiesto l’intervento dell’Amiat che si è prontamente attivata per ripulire l’intera area.