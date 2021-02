Torino una settimana sul set per il cult Rai e la serie Netflix

Ultime giornate di “zona gialla” e complice il clima quasi primaverile molta gente ne ha approfittato per una passeggiata nel centro di Torino. Impossibile, per chiunque abbia scelto via Roma e zone limitrofe per il proprio tempo libero, non notare le file di camion di troupe cinematografiche parcheggiate ovunque e la frenesia dei set.

Tanti, tantissimi i curiosi che pur rispettando le distanze di sicurezza per il Covid-19 hanno cercato di allungare lo sguardo e capire quali film o fiction fossero in lavorazione, quali attori noti poter incrociare, quale curiosità poter raccontare ad amici e parenti. Facendo un semplice percorso a piedi, nel giro di pochi minuti erano ben due i progetti in lavorazione in giro per il centro città. Da via Roma, tutto super blindato (ancor di più in questo periodo) nella zona tra il bar di Zucca e il rinnovato e splendente hotel Principi di Piemonte (qui il set era negli interni): a quanto pare, si girava la serie Netflix “Guida astrologica per cuori infranti”, creata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi. La storia di Alice Bassi, poco più che trentenne, single suo malgrado e bistrattata assistente di produzione in un piccolo network televisivo, che scopre l’esistenza di una nuova strada per ottenere amore e successo grazie a Tio, la sua “personale” guida astrologica per cuori infranti.

