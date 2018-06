Torino, sfregiata con l’acido: arrestate due prostitute

In manette due nigeriane di 20 e 22 anni. La vittima è ricoverata al Cto: ha riportato ustioni su gran parte del corpo

L'aggressione domenica sera in strada Settimo

I carabinieri hanno arrestato due prostitute nigeriane di 20 e 22 anni, accusate di aver sfregiato con l’acido una prostituta ventenne di origini africane. L’aggressione è avvenuta domenica sera in strada Settimo a Torino.

IL FATTO.

Le due donne si sono rese protagoniste di un vero e proprio agguato. Arrivate al civico 224 di strada Settimo, luogo in cui la vittima di solito lavorava, le hanno lanciato contro due bottigliette di acido per poi scappare a bordo di un’auto, guidata con ogni probabilità da un complice.

La vittima è ora ricoverata al Cto, con ustioni su gran parte del corpo (non rischia la vita). L’aggressione avrebbe fatto seguito a una lite in merito alle zone in cui prostituirsi.