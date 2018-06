Torino, sfregiata con l’acido: “La colpevole è Bella. Adesso deve morire” LE FOTO SHOCK

«Odion, chi ti ha fatto questo non sarà mai libero. E morirà». A parlare, con un commento su Facebook, è un’amica della 20enne nigeriana che domenica sera è stata sfregiata con l’acido sul marciapiede su cui si prostituiva.

E l’auspicio di morte è accompagnato dalle foto della vittima, sdraiata su un letto del reparto grandi ustionati del Cto, con il volto sfigurato ricoperto dalle bende.

Accanto ai tre scatti che qualcuno ha fatto in ospedale, quello di una giovane sorridente. Forse la stessa Odiori- tratta in un momento felice nella sua Nigeria, dove la notizia è arrivata grazie ai social network e nella serata di ieri è circolata con dettagli che in Italia, al momento, non trovano conferma.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE OGGI IN EDICOLA